مصير حفل سوق عكاظ بعد وفاة شقيق فنان العرب

أماني الغامدي(صدى):

اضطر فنان العرب محمد عبده إلى تأجيل حفلته المقرر إحياؤها اليوم الخميس، بمشاركة عبدالله الرويشد، إلى بعد غد السبت، بسبب وفاة شقيقه امس الأربعاء.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ المقام حاليا في الطائف.

ويتقبل محمد عبده العزاء في حديقة جامع حي الزهراء، شمال جدة، خلف منزله على شارع يحيى بن عمر المكي.

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