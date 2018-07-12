مصير حفل سوق عكاظ بعد وفاة شقيق فنان العرب
اضطر فنان العرب محمد عبده إلى تأجيل حفلته المقرر إحياؤها اليوم الخميس، بمشاركة عبدالله الرويشد، إلى بعد غد السبت، بسبب وفاة شقيقه امس الأربعاء.
ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ المقام حاليا في الطائف.
ويتقبل محمد عبده العزاء في حديقة جامع حي الزهراء، شمال جدة، خلف منزله على شارع يحيى بن عمر المكي.
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فيفادول[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 7 ساعات
الا يخلونه عسيري غصب يا ناس محد ادرى اكثر من الشخص نفسه باكثر من مره يصرح انا من جيزان من منطقة الدرب يعني ابو نوره وعلى لسانه يقول اصله وفصله افضل من الاقاويل الكاذبه