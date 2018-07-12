محمد الذايدي : ولدنا زلاتكو جعل للهلال بصمة في نهائي كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

أكد الكاتب الرياضي ، محمد الذايدي ، أن لنادي الهلال بصمة في نهائي كأس العالم 2018 .

وقال الذايدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ولدنا زلاتكو مدرب الهلال سابقا يقود كرواتيا لأول مرة في تاريخها إلى نهائي كأس العالم ” .

وتابع : ” الهلال صقل تجربة زلاتكو وقدمه مدرب ناضج وشغوف في تحقيق الإنجازات، والبطولات بعد أن تذوق طعمها وعرف طريقها في معقل زعيم آسيا ونادي القرن فيها ” .

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