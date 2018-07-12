محمد الذايدي : ولدنا زلاتكو جعل للهلال بصمة في نهائي كأس العالم
أكد الكاتب الرياضي ، محمد الذايدي ، أن لنادي الهلال بصمة في نهائي كأس العالم 2018 .
وقال الذايدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ولدنا زلاتكو مدرب الهلال سابقا يقود كرواتيا لأول مرة في تاريخها إلى نهائي كأس العالم ” .
وتابع : ” الهلال صقل تجربة زلاتكو وقدمه مدرب ناضج وشغوف في تحقيق الإنجازات، والبطولات بعد أن تذوق طعمها وعرف طريقها في معقل زعيم آسيا ونادي القرن فيها ” .
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المونديالي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
وش ترجي لابش شماع واسمه الذايدي غير مثل هالسوالف….. قال زعيم وهو باقي محلي ويطولاته الاسيويه نسخه قديمه وغير معترف فيها حديثا
ابو كمال[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 15 ساعة
محمد الذايدي : ولدنا زلاتكو جعل للهلال بصمة في نهائي كأس العالم طيب ليش الغيتو عقده وذهب يدرب العين الامارتي واستغنت العين عنه ايضا ورشح مدرب لمنتخب بلاده ونجح معهم بتفوق وربما يقلبو الطاولة علي الديوك
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 13 ساعة
ترى قبل لا يجي للهلال كان مدرب نادي الفيصلي والفيصلي هو اول نادي جابه للخليج
مع اني هلالي ارفض هذي الامور والطرح المتعصب
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 13 ساعة
يبغى عالمية للهلال
حقاني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 12 ساعة
لم يستمر مع الهلال اشهر واقيل وحط عشر خطوط تحت اقيل والمدرب زلاتكو ابدع مع الفيصلي والعين الاماراتي واذا هناك بصمة فهي للفيصلي هو من يستحقها وان كانت بصمة عدم تقدير لكفاءة المدرب فهي لمن اقالة من التدريب.
عبدالله[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههههههه
بن حميد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 10 ساعات
مهما كان المدرب ممتاز لازم يكون هناك لاعبين ممتازين عشان المدرب ينجح وزلاتكو لم يعمل وحده بل ساعده لاعبي كرواتيا على ذلك وهذا يسمى الانتماء للوطن وبذلو الكثير من اجله ولاعبو كرواتيا دخلو المبارة وكأنهم يلعبون نهائي أما لاعبو انجلترا فدخلو المباراة وهم يتوقعون انهم سيذهبون للنهائي بسهولة ففكرو في فرنسا ، وهذا ما جعلهم يخسرون.
الراقي=[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 9 ساعات
اترك الفلسفة يا مهايط زلاتكو ما كان أحد يعرفه إلا بعد مادرب الفيصلي ونظمه وأبدع معاه وانتوا أخذتوه لأنه نجح مع الفيصلي وانشهر لأنكم عايشين على بقايا المدربين من الأندية
بن سليمان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا على قياسك هذا ترى الفيصلي له فضل اكبر من الهلال لأنه درب الفيصلي لسنوات لكن الطواقي تبغى تسوي لها فضل بكل شي
ابو داود[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 8 ساعات
الذايدي يتفاخر بزلاتكو انه كان مدرب للهلال وله بصمه في كاس العالم ذكرني بالمثل اللي يقول قرعه وتتفاخر يشعر بنت عمها
طاق طاق طاقية[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 7 ساعات
خخخخخخخخخخخخخخخخ بطني
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10703 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه فضحت ناديك المحلي دون ان تدري
لو فيكم خير ما ترككم
دمي ازرق💙💎💙[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 6 ساعات
طلع الفئراويه من جحورها 🐀🐁🐀 وبعدين زالاتكو حقق بطوله بس مع الزعيم عكس الفيصلي والعين