المملكة تنتظر التتويج الأول لرونالدو مع يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشف أخيرًا ريال مدريد ، اليوم الثلاثاء، عن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا إلى يوفنتوس؛ ليغلق باب الشكوك أمام الجميع.

وبهذا الإعلان الرسمي، تعد مباراة السوبر هي الفرصة الأولى لرونالدو لتحقيق لقبه الأول بقميص فريق يوفنتوس، الذي يرتديه بداية من الموسم القادم 2018-2019.

ومن المنتظر أن تستقبل المملكة يوفنتوس وايه سي ميلان في مباراة السوبر الإيطالي يوم 19 يناير 2019؛ علي ملعب ” الجوهرة المشعة ” بنهائي كأس السوبر الإيطالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقع مع نظير الإيطالي، عقد استضافة السوبر الإيطالي في الرياض الشهر الماضي.

وتأمل جماهير يوفنتوس بالإضافة إلى عاشقي البرتغالي رونالدو في أن يتوج ” صاروخ ماديرا ” بلقبه الأول مع اليوفي في السعودية.

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