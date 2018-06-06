بالصور.. الرياض تستضيف السوبر الإيطالي رسميا
وقَّع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع نظير الإيطالي، عقد استضافة السوبر الإيطالي في الرياض.
ويقام السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس وميلان، حيث سيلعب يوفنتوس بطل الدوري والكأس، مع وصيف الكأس، أملاً في تحقيق الثلاثية المحلية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
دائما قراراتنا من جرف لدحديرا ….وهيئة الرياضة تتخبط وتسابق الزمن في التخبط..
ابو داود[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 37 دقيقة
كم انت رائع ياتركي ال الشيخ هذه خطوه جيده ومباركه ليكون السوبر الايطالي في الرياض اولا ليستمتع الجمهور السعودي بالكره الايطاليه وثانيا لنعرف الطليان ببلادنا الغاليه وتطورنا وثقافتنا التي يحبها الاوربيون