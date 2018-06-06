بالصور.. الرياض تستضيف السوبر الإيطالي رسميا

نواف السالم(صدى):

وقَّع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع نظير الإيطالي، عقد استضافة السوبر الإيطالي في الرياض.

ويقام السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس وميلان، حيث سيلعب يوفنتوس بطل الدوري والكأس، مع وصيف الكأس، أملاً في تحقيق الثلاثية المحلية.