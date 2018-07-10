تعليم تبوك ينفذ 127 برنامجا تدريبيا للمعلمين والمعلمات بالمنطقة

تبوك(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك البرامج التدريبية الصيفية التي سينفذها مركزا التدريب التربوي ” بنين – بنات ” بتعليم المنطقة مطلع الشهر المقبل، وبلغ عددها 127 برنامجاً تدريبياً للمعلمين والمعلمات، فيما بلغ عدد المتدربين والمتدربات الذين بادروا بالتسجيل في الدورات التدريبية الصيفية بتعليم تبوك 3738 متدرباً ومتدربة.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين بتعليم تبوك أمين غليلة أن عدد البرامج للمعلمين 71 برنامجاً تدريبياً، التحق بها 2058 متدرباً، مشيراً إلى أن البرامج العامة بلغت 31 برنامجاً، والإشراف 15 برنامجاً، والإرشاد خمسة برامج، والقيادة عشرة برامج، ونظام المقررات ثلاثة برامج، والرياضيات برنامجان، وبرنامج واحد لكل من اللغة الإنجليزية وحصانة.

فيما بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات، بتعليم تبوك الدكتورة نور البلوي، أن عدد البرامج التدريبية للمعلمات بلغت 56 برنامجاً تدريبياً، التحق بها ما يقارب 1680 متدربة، وتضمنت سبعة برامج خاصة بالقيادة، وبرنامجين للإشراف التربوي، وثلاثة برامج للمرشدات الطلابيات، في حين سينفذ 44 برنامجاً تدريبياً مختصاً بالمعلومات.