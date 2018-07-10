أول عبارة قالها طلاب الكهف المفقودين بتايلاند عقب إنقاذهم

بانكوك(صدى):

يستعد رجال الإنقاذ اليوم الثلاثاء، لعملية إنقاذ ثالثة في أعماق مجمّع الكهوف في شمالي تايلاند؛ لإنقاذ 4 فتية متبقّين مع مدربهم لكرة القدم.

حيث حمل المسعفون 4 فتية آخرين على محفّات من كهف ” تام لوانغ ” بإقليم ” تشيانغ راي ” على حدود ميانمار يوم أمس الاثنين؛ ليرتفع إجمالي من تمّ إنقاذهم إلى 8 حتى الآن في عمليّتي إنقاذ في يومين متتاليين.

وعن حالة الفتية، فإنّ أعضاء بعثة الإنقاذ يؤكّدون أن الفتية بصحّة جيّدة وأن معنوياتهم مرتفعة؛ وكشفوا عن أول عبارة نطق بها الفتية، والتي كانت: ” نفتقد منزلنا ” ؛ وذلك وفقًا لوكالة ” رويترز ” .

وصرحت السلطات الطبية في تايلاند، أنّ جميع الأطفال تم إعطاؤهم لقاحات مضادة للعدوى وفيتامين ” بي ” ، مبينة أنّ الفحوص، التي تمّ إجراؤها بواسطة أشعة ” إكس ” تظهر احتمالات لإصابتهم بعدوى.

من الجدير بالذكر أن الفحوص الطبية ستنتهي خلال يوم أو اثنين، وفي حالة ثبت عدم إصابتهم بعدوى سيتم السماح لعائلاتهم بزيارتهم.

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