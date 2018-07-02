أخيرا.. العثور على طلاب تايلاند المفقودين بسبب الفيضانات

بانكوك(صدى):

عثرت فرق الإنقاذ، على الطلاب التايلنديون الذين فقدوًا داخل الكهوف من جراء الفيضانات، وذلك بعد بحث استمر 9 أيام.

وأعلن حاكم إقليم تشيانج راي التايلاندي، اليوم الاثنين، أن فرق إنقاذ عثرت على 12 صبيًا مفقودًا ومدربهم داخل كهف وهناك ” مؤشرات على أنهم على قيد الحياة ” بعد تسعة أيام من فقدهم.

وصرح للصحفيين ” بأن القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية عثرت على الثلاثة عشر جميعًا وهناك مؤشرات على أنهم على قيد الحياة ” .

يذكر أن عملية البحث شارك فيها قوات الجيش الأمريكي وثلاثة غواصين بريطانيين، وأكثر من 600 عامل إنقاذ، وانضمت قوات الجيش الامريكي وثلاثة غواصين بريطانيين الى فرقة البحرية التايلندية في عملية البحث التي أعاقتها الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه.

وتتراوح أعمار الأولاد ما بين 11 و16 عامًا، ومدربهم 25 عامًا.

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