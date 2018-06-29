الفيضانات تحاصر 12 طالبا داخل الكهوف منذ 5 أيام في تايلاند

بانكوك(صدى):

تحاول فرق الإنقاذ من البحرية التايلندية، تحرير 12 تلميذًا وتلميذات ومدربهم، وذلك من خلال التوغل في شبكة من الكهوف في تايلاند، حيث حوصر الـ12 عشر لمدة خمسة أيام بسبب الفيضانات.

ويشارك في عملية البحث، قوات الجيش الأمريكي وثلاثة غواصين بريطانيين، وأكثر من 600 عامل إنقاذ، وذلك داخل مجمع نفق ثام لوانج في مقاطعة شيانج راي وهو الموقع الذي حوصروا فيه.

وانضمت قوات الجيش الامريكي وثلاثة غواصين بريطانيين الى فرقة البحرية التايلندية في عملية البحث التي أعاقتها الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه.

وتتراوح أعمار الأولاد ما بين 11 و16 عامًا، ومدربهم 25 عامًا، ولا يوجد اتصال معهم، فيما أفاد غواصون بحريون بأنهم عثروا على آثار أقدام جديدة داخل غرف نظام الكهوف، مما رفع الآمال بأن تكون المجموعة قد لجأت إلى مناطق مرتفعة.

واضطر الغواصون، إلى وقف بحثهم صباح يوم الخميس، بعد أن دفعت الأمطار الغزيرة طوال الليل مستويات المياه إلى ارتفاعها نحو 15 سنتيمترًا في الساعة مما يعقد جهود الضغط من خلال الانحناءات الضيقة في ضعف الرؤية.

كما اضطرت فرق الإنقاذ إلى إطفاء المضخات الصناعية المستخدمة لتصريف المياه بسبب مخاوف من حدوث صعق بالكهرباء.