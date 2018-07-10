الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على عدة مناطق
أصدرت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية بها.
وتشمل الحالة مناطق كل من : جازان، ومكة المكرمة، الباحة، مبينة أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار مصحوبة برياح نشطة.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة عسير ،شاملة ” أبها- السودة- المع- الشعبين-محايل-خميس مشيط- النماص ” هطولا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى المساء.
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