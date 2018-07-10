الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية بها.

وتشمل الحالة مناطق كل من : جازان، ومكة المكرمة، الباحة، مبينة أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار مصحوبة برياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة عسير ،شاملة ” أبها- السودة- المع- الشعبين-محايل-خميس مشيط- النماص ” هطولا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى المساء.

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