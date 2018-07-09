حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم، الشرقية، الرياض تمتد إلى نجران كذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة و جازان خاصة الأجزاء الساحلية منها.

في حين توقعت هطول امطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف.