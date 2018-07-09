” العمل ” تعلق على واقعة ظهور وافد في مقابلة توظيف نسائية بـ ” الشورت “
علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، على الخبر الذي نشرته ” صدى ” قبل 3 أيام، حول تواجد وافد في مكان يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه تم التفتيش على المنشأة من قبل المفتشين، وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة، وتم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الأنظمة.
وكانت ” صدى ” نشرت خبر الواقعة، والتي قالت فيه مواطنة كانت متواجدة في المقابلة، إن المقابلة كانت على دورة مدربة رياضية في أحد الأندية، وبدون مقدمات دخل عدد من الشباب بدون استئذان وهو ما يعتبر أمر مخالف لتقاليد المجتمع وخاصة إن الوظيفة نسائية ومن يقوم بإجراء المقابلة نساء.
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طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياساتر إذا كان هذا الشخص ابوشورت يجري مقابلة مع بناتنا فهي كارثة !!
مطلوب من وزارة العمل وكما عودتنا البحث عن هذا الشخص او الشركة واتخاذ الإجراء الرادع في حقهم
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعوديات تحت رحمة الاجانب بالمحلات واختلاط من المسوؤل
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
الملامه ع الرجال الي تاركه نساءها تتوظف وتتدرب في اَي مكان ومع أين كان اختلاط بشع نراه مع كل الجنسيات المفارقه القاصمه بناتنا هُن كبش الفداء للمدعو تحرر شي مخزي،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من صلخ جلده هو ومن اجاز له الدخول ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن مقابله والله الشرهه ع الي حابهم بعملو مقابله مافيه سعوديين ليش أكثرنا اجانب
ملك[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 1 ساعة
اقسم بالله شي يقهرررر حسبنا الله ونعم الوكيل ☹️💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 1 ساعة
نسبة البطاله١٥٪ بسبب سياسة التوطيف. جداره وسعوده وهميه وتوظيف اجانب في مناصب قياديه .
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب الشركات الخاصه يديرها اجانب من الباطن. السعودي مجرد واجهه لا يهش ولا ينش. واغلب بناتنا تبي تحلل شهادتها تبي وظيفه واستقرار مادي ماهمها من ب يوظفها المهم وظيفه
محمد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 1 ساعة
العمالة الكادحة، التي يمكن الاستفاده منها ؛ تم تسفير أغلبها. إما النافذون الفاسدون، وذوي الرواتب العالية فهم باقون. بل زاد جبروتهم وغطرستهم، لإنهم من عوائد فسادهم قادرون على دفع الضرائب التي تقرها الدولة.
شمس[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 1 ساعة
يا خوفي يجي يوم يطردونا حتى من وطنا وليس فقط وظايفنا.
أنا لن ألوم هؤلاء الوافدون ولكن لومي على من قواهم وجعلهم يأخذون فينا طولا وعرضا.
ينطبق على من قواهم اسمين لا ثالث لهم (خروف أو فاسد أو يحمل هالصفتين القبيحتين )
صراحة الصوره مقززه 😷 لنا حنا البنات فكيف بالرجال.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل الحين تلايط ورح بلدك يالمخيس وسوي الي تبي هنااااك
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب محاكمته وسجنه مهو ترحيله فقط يعني الاجنبي يعمل كل شي يريده واخرتها يرحل فقط يمكن هو ناوي يسافر نهائي ويعمل مايريد لاحسيب ولارقيب لازم يتعاقب اولا ثم يبعد وليس يرحل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 59 دقيقة
للعلم، 90 بالمية من الوافدين لدينا،والمتعنترون،،
في أوطانهم مايسترجون يرفعون روسهم ويحطون عيونهم في عيون ،رجل الأمن،،(( عسكري،،شويش،،دركي))،،
لكن؟؟؟ المتستروووووووووووووووووووووووووون هم من دمروا البلد،،
هم من قووا شوكة هذا وأمثالة،،
ومن جعلوهم يصولون ويجولون على كيفهم ويعطون صلاحيات ليست من حقهم ،،
ويلعبوا أدوار المدراء والمسئولين ،،
مع الأسف الشديد على أبناء وبنات البلد..
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله اشوف طالت وشمخت
الاجانب ماخذين راحتهم لاحساب ولاعقاب
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 44 دقيقة
لازم اولا يحاكم ويعاقب قبل الترحيل
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 40 دقيقة
بصرااااحة البلد معاد له هيبه من قبل الاجانب