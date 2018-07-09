” العمل ” تعلق على واقعة ظهور وافد في مقابلة توظيف نسائية بـ ” الشورت “

علي القحطاني (صدى):

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، على الخبر الذي نشرته ” صدى ” قبل 3 أيام، حول تواجد وافد في مكان يخص السيدات أثناء إجراء المقابلات الوظيفية لهن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه تم التفتيش على المنشأة من قبل المفتشين، وتبين مخالفة المنشأة للأنظمة، وتم إيقاف الخدمات عن المنشأة ومخالفتها ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لترحيل ومحاسبة الوافد حسب الأنظمة.

وكانت ” صدى ” نشرت خبر الواقعة، والتي قالت فيه مواطنة كانت متواجدة في المقابلة، إن المقابلة كانت على دورة مدربة رياضية في أحد الأندية، وبدون مقدمات دخل عدد من الشباب بدون استئذان وهو ما يعتبر أمر مخالف لتقاليد المجتمع وخاصة إن الوظيفة نسائية ومن يقوم بإجراء المقابلة نساء.

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