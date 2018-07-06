اجنبي يقتحم مقابلة للمواطنات بالشورت
رصدت مواطنة اقتحام عدد من الشباب الأجانب لمقابلات كانت تجرى مع عدد من بنات سعوديات على إحدى الوظائف، وكان الشباب يرتدون شورتات .
وقالت مواطنة كانت متواجدة في المقابلة ، إن المقابلة كانت على دورة مدربة رياضية في أحد الأندية، وبدون مقدمات دخل عدد من الشباب بدون استئذان وهو ما يعتبر أمر مخالف لتقاليد المجتمع وخاصة إن الوظيفة نسائية ومن يقوم بإجراء المقابلة نساء.
وأعربت المواطنة عن غضبها الشديد مطالبة بسرعة التدخل، والتزام الأجانب باحترام عادات وتقاليد المجتمع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30542 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحبل إذا أنفلت
خلاص
أنفلت🤔
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله هزلت…
نسي هذا الدافور انه إقامه زي البنقالي وانه دخل البلد بخلاقين ورثها عن ابوه….؟
وا نجراه من حال ما بعدها حال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30542 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأجنبي ماخذ البلد على كيفه يروح ويجي
وكأن البلد لافيها أحم ولادستور
صحيح أنها صايرة فوضى
بس مو لها الدرجة🤔
فهد[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف هذا يعني وين المسئولين عن المكان
فيصل[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ما عنده من الاداب ادناها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش ما روحتوا وتركتوا المكان
تركي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا ما عندهم احترام لبلدنا وقواعدها وعاداتها ويجب ان يتعلموا الادب
نهى[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 2 ساعتين
شو ها السخافات
نوير[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 1 ساعة
عامل مو اخد باله من الموقف
منتهى قلة الادب والذوق
ابو طيف[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف يسمحوله الدخول بها الشكل ما في اخلاق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30542 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجنبي يدخل على محارمنا ولابس شورت
الله المستعان
لكن الحمدلله على نعمةالأمن والأمان😐
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 43 دقيقة
للأسف الشوام ما يمشون صح إلا بالدعس على أرقابهم… ومن عاشرهم يعرف هذه الحقيقه وانا بنفسي عايشت مثل هذه المواقف معهم…
والله انك بنت رجال لما صورتي هالعامل وفصحتي تجرأه على بنات الوطن..
منطقي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا أبرر دخولهم ولكن ربما الخطأ في الاعلان فبدل أن يكتب مدربة كتب مدرب وهذا وارد فكلمة مدرب تطلق على الجنسين وبحكم الانفتاح الذي نشهده هذه الأيام وما يصاحبه من اختلاط ظن الأجانب من الرجال أنه لا حرج في التقديم على هذه الوظيفة
زائر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة
سوف نكون لهم بالمرصاد مهما كلف الأمر
مؤدب[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 25 دقيقة
أجنبي مشرد ذابحه الجوع والفقر في بلده وعايشبن على النجاسة والخساسة وجاي هنا حصل الاكل والكرامه وحس بقيمه نفسة وصار همجي وجاي يستعرض الأجنبي بجسمه اللي كله حرام ونجاسة
زائر[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 24 دقيقة
كان يجب أن يتم ذكر تعاليم الدين قبل العادات والتقاليد .
ابوخالد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههه شر البليه مايضحك …. حلونا من أبو عضلات …. المصيبه بالعنز اللي جايه ودها تصير مدربه نادي .
عموما الوضع منفلت والعلمانيين والمنافقين نجحوا بتدمير النساء وإخراجهن من بيوتهن واللعب فيهن كيفما يشاؤون .
أبو مها[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 12 دقيقة
أبو خالد
وش فيها النادي نسواني يعني حريم مع بعض والرياضة حياة ليش إنتو كذا لا حول الله
الدركتل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 دقائق
كالعاده يستخدمون كلمة اجنبي ومقيم عربي بدون الافصاح عنه او عن جنسيته.. بالعكس لو انه سعودي كان قالو سعودي واسمه فلان بالعقد الثاني او الثالث من العمر.. وطاردته حتى كلاب الشوارع…. ولو استخدمنا كلمة اجنبي قالو عنصري.. بس بالصحف تعتبر عادي جدت