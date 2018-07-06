اجنبي يقتحم مقابلة للمواطنات بالشورت

فهد بن عبدالله(صدى):

رصدت مواطنة اقتحام عدد من الشباب الأجانب لمقابلات كانت تجرى مع عدد من بنات سعوديات على إحدى الوظائف، وكان الشباب يرتدون شورتات .

وقالت مواطنة كانت متواجدة في المقابلة ، إن المقابلة كانت على دورة مدربة رياضية في أحد الأندية، وبدون مقدمات دخل عدد من الشباب بدون استئذان وهو ما يعتبر أمر مخالف لتقاليد المجتمع وخاصة إن الوظيفة نسائية ومن يقوم بإجراء المقابلة نساء.

وأعربت المواطنة عن غضبها الشديد مطالبة بسرعة التدخل، والتزام الأجانب باحترام عادات وتقاليد المجتمع.