بدء انتشال الأطفال المحتجزين في كهف تايلاند

بانكوك(صدى):

بدأ فريق خاص من الغواصين، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ عملية انتشال الأطفال المحتجزين في كهف جبلي بتايلاند ومدربهم، والذين فقدوا قبل 10 أيام جراء الفيضانات.

وأكد قائد فريق الإنقاذ نارونغساك أوسوتاناكورن، أن الأمر قد يستغرق ساعات قبل خروج الصبي الأول من الكهف، مشيرًا إلى أن الأطباء المتواجدين في الكهف عند الأطفال أكدوا أنهم أقوياء جسديًّا ومعنويًّا بما فيه الكفاية للعودة إلى بيوتهم.

وكان اختفى مجموعة من الأطفال لاعبو فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم في كهف لأكثر من عشرة أيام قبل أن تتمكن القوات البحرية التايلاندية من العثور عليهم، لكنهم لا يزالون محاصرين حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: