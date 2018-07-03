بعد العثور عليهم.. إخراج الأطفال المحتجزين في كهف تايلاند يستغرق شهورا

بانكوك(صدى):

كانت فرق الإنقاذ في تايلاند نجحت أخيرًا في العثور على الطلاب التايلنديون الذين فقدوًا داخل الكهوف من جراء الفيضانات، وذلك بعد بحث استمر 9 أيام.

وبعد العثور على الأطفال وهم 12، قال الجيش التايلاندي، إن عملية إخراج الأطفال المحتجزين في كهف مغمور في تايلاند قد تستغرق شهورا.

وأوضح الجيش أن المحتجزين من المتوقع أن يبقون في الكهف لشهور، فليس أمامهم للخروج منه سوى تعلم الغوص أو الانتظار حتى انخفاض منسوب مياه الفيضان داخل الكهف.

يجدر الإشارة إلى أن ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف والأوحال التي تغطي مدخله، يعرقل العمليات الجارية لإنقاذ المجموعة. وتقتصر جهود الإنقاذ الآن على محاولة إيصال الطعام والتجهيزات الطبية إليهم.

وأضاف الجيش أن الصبيان سيزودون بطعام قد يكفيهم لأربعة أشهر على الأقل.

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