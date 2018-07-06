عضو بالشورى يقدم مقترحات لإصلاح سوق العمل وتوظيف المواطنين

عادل الحربي(صدى):

اقترح عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، عدة مقترحات سهلة التنفيذ لإصلاح سوق العمل وتوظيف المواطنين، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا بقوة القانون بفرضه على منشآت القطاع الخاص.

وأوضح فهد بن جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بما أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية فعليه أن يوظف المواطنين ” .

وأشار ” عضو الشورى ” إلى أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن تكون هي إنهاء عمل الأجانب في الوظائف العليا والمتوسطة ووقف الاستقدام عليها.

وفي سياق متصل، كان فهد بن جمعة قد قدم في وقت سابق، مقترحات للحد من البطالة السعودية؛ عبر تفعيل العمل الجزئي للسعودي بالعمل لعدد من الساعات بأجر وحد أدنى للساعة قد لا يقل عن 25 ريالًا، وذلك بمشاركة طلاب الجامعة في هذا العمل ؛ لأن معظم محلات القهوة في العالم يعمل بها الطلاب والشباب.