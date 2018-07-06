تفاصيل جديدة عن طفلة المدينة ضحية الحوت الأزرق

نايف السالم(صدى):

كانت المدينة المنورة شهدت اليوم الجمعة واقعة جديدة لوفاة طفلة بالاختناق ؛ وسط توقعات بتسبب لعبة الحوت الأزرق في وفاتها .

وفي تفاصيل جديدة عن الضحية، كشفت مصادر إن الطفلة الضحية وصلت إلى المستشفي عند الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، متوفية بسبب اختناق تعرضت له.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب لعبة الحوت الأزرق بشكل رئيسي في وفاة الطفلة ، في ظل وجود تضارب حول أن الطفلة أقدمت على تقليد طفل أبها المنتحر.

وفي هذا السياق من المنتظر إصدار بيانا صحفيا من الجهات المعنية بالواقعة خلال الساعات القادمة لتوضيح كافة ملابسات الحادث.

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