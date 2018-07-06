” الحوت الأزرق ” تستمر بحصد الأرواح وتتسبب في وفاة طفلة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة المدينة المنورة اليوم، انتحار ” طفلة ” بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” ؛ وتباشر الجهات الأمنية الحادثة، ولم تتضح أي تفاصيل بعد.

يُذكر أن لعبة ” الحوت الأزرق ” حصدت مؤخرًا العديد من أرواح المراهقين في دول العالم، حيث تشمل اللعبة تحديات لمدة 50 يومًا، وفي التحدي الأخير يطلب من اللاعب الانتحار.