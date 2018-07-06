” الحوت الأزرق ” تستمر بحصد الأرواح وتتسبب في وفاة طفلة بالمدينة المنورة
شهدت مدينة المدينة المنورة اليوم، انتحار ” طفلة ” بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” ؛ وتباشر الجهات الأمنية الحادثة، ولم تتضح أي تفاصيل بعد.
يُذكر أن لعبة ” الحوت الأزرق ” حصدت مؤخرًا العديد من أرواح المراهقين في دول العالم، حيث تشمل اللعبة تحديات لمدة 50 يومًا، وفي التحدي الأخير يطلب من اللاعب الانتحار.
ابومعن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 43 دقيقة
اش الكلام هذا لعبة تسبب كذا وين المسؤولين وين التجارة نائمين تحركوا هذولا اعدائنا بثو السموم
ماجد[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله
يارب لا تفجعنا في أهلنا ولا تشغلنا
الأب وآلام بالزمن ذا لاهين عن عيالهم ولهم دارين عنهم اصلا إلا من رحم الله.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 38 دقيقة
لعبة #الحوت_الأزرق مصممة للتأثير على الأطفال والمراهقين ممن لديهم استعداد فطري للتأثر بالإيحاء وتقبل الأفكار المعروضة.
وأكبر فئة تقدم على الانتحار من ممارسي اللعبة هم المراهقين لأن الاندفاعية لديهم عالية.
شجون[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 37 دقيقة
مثل ماحجبتها حكومة الأردن ياليت تحجب عندنا، توعية الاباء ماتكفي.