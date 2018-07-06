الأرصاد: ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في عدة مناطق

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، أن بعض مناطق المملكة ستشهد ارتفاعًا ملموسًا بدرجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن كل من الرياض ، والقصيم، ستشهدا ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة على كل من : عسير، ومكة المكرمة،والرياض والمدنية المنورة، ونجران، توضح وجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وكانت الهيئة قد أوضحت أن الـ ٥٠ يومًا القادمة تسجل أعلى معدلات حرارة خلال السنة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة خصوصاً على المناطق الساحلية مما قد يتسبب في تكون الضباب.

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