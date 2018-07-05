حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتي الشرقية والوسطى ، واستمرار هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة .
كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.
فيصل[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 60 دقيقة
ان شاء الله يكون الجو بخير
ســــمـير ؟[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 38 دقيقة
خير ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49982 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يريد بنا خير ,,