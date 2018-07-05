حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتي الشرقية والوسطى ، واستمرار هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة .

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.