بعد الإطاحة بـ ” طمبق ” ..مقطع لضعاف نفوس يتحرشون بطفل محتجز بمركبتهم
بالتزامن مع إلقاء القبض على المتهم بنشر الشذوذ والتحرش بالأطفال ” طمبق ” ،تداول رواد موقع ” تويتر ” مقطعا يظهر تحرشا بطفل من قبل مجموعة من ضعاف النفوس وهو محتجز بمركبتهم ويقاومهم.
وطالب متداولو المقطع بسرعة ضبط المجرمين المتحرشين، وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أمس الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتساب ” .
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الشاعر[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 59 دقيقة
يوم كانت الهيئة داعسة على رقاب المفسدين
لم يحصل مثل مانراه الان
ابوباسم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
ويتم القبض على ناشر المقطع لان هناك نظام بعدم اثارة الرآي العام والاساءة للوطن بنشرالمقاطع بمواقع النت هناك جهات رسمية يتم من قبل الشخص تسليم المقطع وتبليغهم بالطرق النظاميه والصحيحه.
qlq[ عدد التعليقات: 2953 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يقوي الحكومة