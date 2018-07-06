القبض على ” طمبق ” المتحرش بالأطفال

عادل الحربي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية منذ قليل القبض على المتهم بنشر الشذوذ والتحرش بالأطفال عبر إنشاء مجموعة على تطبيق ” واتساب ” .

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من توجيه النائب العام سعود المعجب بالقبض عليه.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أمس الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتساب ” .

وقال أحد المشاركين بالوسم أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال ؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم.

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