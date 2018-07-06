القبض على ” طمبق ” المتحرش بالأطفال
ألقت الجهات الأمنية منذ قليل القبض على المتهم بنشر الشذوذ والتحرش بالأطفال عبر إنشاء مجموعة على تطبيق ” واتساب ” .
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من توجيه النائب العام سعود المعجب بالقبض عليه.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أمس الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتساب ” .
وقال أحد المشاركين بالوسم أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال ؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 38 دقيقة
هناك يعلموه الطمبقه والخنبقه زين مازين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 37 دقيقة
تكفون أجلدوه قدام الله وخلقه😡
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 37 دقيقة
ارى ان يسجن مع نيجيريين فتوات.. لأجل يطمبقونه تلى الليل… فالجزاء من جنس العمل…
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله بيستحق تقصى عقوبة على فعلته المشينة
فيصل[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يريحنا من ها الاشكال التي لا تعرف ادب ولا دين حسبي الله ونعم الوكيل
ابوراكان[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 31 دقيقة
عساه ما يقوم نتفو كشته
وحطوه بالسجن لين يخيس
ذولي هم دمار المجتمع
يا زفت سوي شي يخدم البلد ينفع الناس شي لك اجر من تدور الفشيله والأمور السواقط
الله لا يرفع عنك
نوير[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 31 دقيقة
هناك بيعرف صح كيف يلم حاله
ابو طيف[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله ينتقم منك ونشوف بك يوم ب10 سنوات تتعلم فيهم الاخلاق يا حيوان
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي مريض نفسي والله مو طبيعي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 23 دقيقة
من يقرأ تعليقي من أئمة الجوامع…. اتمنى منكم ان تجعلوا خطبة الجمعه غداً عن خطر الطمقة على المجتمع وعظم ذنبها ودور الأبوين لمنع طمبقة ورعانهم …
كتبه سماحة الشيخ الدكتور نجر…
نهى[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 22 دقيقة
عرفوه كسف يتطاول على اطفال وسيدات ها الحيوان