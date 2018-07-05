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توجيه بالقبض على ” طمبق ” إثر ترويجه للشذوذ والتحرش بالأطفال

توجيه بالقبض على ” طمبق ” إثر ترويجه للشذوذ والتحرش بالأطفال
نايف السالم(صدى):

وجه النائب العام ، اليوم الخميس، بالقبض على المدعو ” طمبق ” ؛ للتحقيق معه ؛ على خلفية تورطه في استدراج الأطفال والمراهقين.

وكان طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتس آب ” .

وقال أحد المشاركين بالوسم أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم؛ حيث دعا المغردون بتقديم بلاغ إلكتروني ضد ” طمبق ” من خلال تطبيق ” كلنا آمن ” التابع لوزارة الداخلية.

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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 5 ساعات

كيف ها المسخرة لا حول ولا قوة الا بالله
الله سحفظنا من هاذولا الاشخاص

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 5 ساعات

الله ينتقم من ها المجرمين

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 4 ساعات

ياريت ينمسك في اقرب وقت ويقام عليه الحد ها الفاسق الفاجر

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يستر على اولادنا وايش هذا يارب اللي بيصير ها الايام

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 4 ساعات

كل ما يأتي من الهواتف الذكية لا يسر ابدا

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات

معك حق اخي ابو طيف كله بيضر ما بيسر

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات

والله نحتاج رقابة شديدة ها الايام من ها الغزو

[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 4 ساعات

ادبوا هذا الكلب المجرم الخسيس ليكون عبرة لغيره من المجرمين

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات

يجب معاقبته اشد العقاب حتى يكون عبرة للجميع

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات

الله ينتقم منه ها المجرم الحيوان

[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 4 ساعات

طمبقوه ..

,, يدخل الدار الظلماء ويعرف الطمبقه زين ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

لابد النيابه تنتبه للمحترفين الي ماتلقى دليل عليهم ويشهدوا بالزور لتضليل النيابة والي يستفزون الخلق

[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 3 ساعات

أمثال تمبق كثير بالمجتمع يبيلهم إبادة جماعية الله يقوي الجهات الأمنية عليهم وصاروا يجاهرون حسبي الله عليهم 👊🏻👊🏻

[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة

الحاصل الآن ان البعض يبغى يشتهر بأي طريقه صح أو غلط حتى لو يقال سوي عرض لمكوتك بس وتشتهر راح يسوونها المئات

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