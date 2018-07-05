توجيه بالقبض على ” طمبق ” إثر ترويجه للشذوذ والتحرش بالأطفال
وجه النائب العام ، اليوم الخميس، بالقبض على المدعو ” طمبق ” ؛ للتحقيق معه ؛ على خلفية تورطه في استدراج الأطفال والمراهقين.
وكان طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتس آب ” .
وقال أحد المشاركين بالوسم أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم؛ حيث دعا المغردون بتقديم بلاغ إلكتروني ضد ” طمبق ” من خلال تطبيق ” كلنا آمن ” التابع لوزارة الداخلية.
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فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 5 ساعات
كيف ها المسخرة لا حول ولا قوة الا بالله
الله سحفظنا من هاذولا الاشخاص
فيصل[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينتقم من ها المجرمين
نوير[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 4 ساعات
ياريت ينمسك في اقرب وقت ويقام عليه الحد ها الفاسق الفاجر
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر على اولادنا وايش هذا يارب اللي بيصير ها الايام
ابو طيف[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 4 ساعات
كل ما يأتي من الهواتف الذكية لا يسر ابدا
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات
معك حق اخي ابو طيف كله بيضر ما بيسر
نهى[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات
والله نحتاج رقابة شديدة ها الايام من ها الغزو
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 4 ساعات
ادبوا هذا الكلب المجرم الخسيس ليكون عبرة لغيره من المجرمين
تركي[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات
يجب معاقبته اشد العقاب حتى يكون عبرة للجميع
مليكة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منه ها المجرم الحيوان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 4 ساعات
طمبقوه ..
,, يدخل الدار الظلماء ويعرف الطمبقه زين ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 4 ساعات
طمبقوه ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 4 ساعات
قبضتو على ابوسن وفالأخير أستضفتوه في
الmpc وجعلو منه بطل وقدوه
وغيرة كثير ماسمعنا بحد أنحكم🤔
ابوسعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
لابد النيابه تنتبه للمحترفين الي ماتلقى دليل عليهم ويشهدوا بالزور لتضليل النيابة والي يستفزون الخلق
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 3 ساعات
أمثال تمبق كثير بالمجتمع يبيلهم إبادة جماعية الله يقوي الجهات الأمنية عليهم وصاروا يجاهرون حسبي الله عليهم 👊🏻👊🏻
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحاصل الآن ان البعض يبغى يشتهر بأي طريقه صح أو غلط حتى لو يقال سوي عرض لمكوتك بس وتشتهر راح يسوونها المئات