توجيه بالقبض على ” طمبق ” إثر ترويجه للشذوذ والتحرش بالأطفال

نايف السالم(صدى):

وجه النائب العام ، اليوم الخميس، بالقبض على المدعو ” طمبق ” ؛ للتحقيق معه ؛ على خلفية تورطه في استدراج الأطفال والمراهقين.

وكان طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتس آب ” .

وقال أحد المشاركين بالوسم أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم؛ حيث دعا المغردون بتقديم بلاغ إلكتروني ضد ” طمبق ” من خلال تطبيق ” كلنا آمن ” التابع لوزارة الداخلية.

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