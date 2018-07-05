ارتفاع حصيلة قتلى الحر بكندا.. ودرجة الحرارة تصل 40 في مونتريال
واصلت موجة الحر في كندا في حصد الأرواح بعد أن بلغت من 40 إلى 45 درجة خلال الأسبوع الأخير في مونتريال.
وكشفت كندا عن وصول عدد القتلي إلى 33 شخصًا؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وفي هذا السياق قالت دائرة الأرصاد الجوية الكندية أن ارتفاع نسبة تركيزات الأوزون مع ارتفاع درجات الحرارة، تسبب بسوء جودة الهواء، ما أدى لتضرر الأطفال المصابين بالربو سلبيًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس وأمراض القلب.
وقدّم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, الدايم الله والفاني خلقه ,,
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفرلهم
غندورة[ عدد التعليقات: 10636 ] نشر منذ 2 ساعتين
😱يادافع البــلآ.
{قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ}
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ..احنا تاصل ال ٥٠ والواحد يدخن وبشرب شاهي..😂
ذولا اجسامهم مثل الايسكريم بمجرد يطلع من الفريزر يسيح..
الله لايغير علينا ونحمد الله..على كل حال