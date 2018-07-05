ارتفاع حصيلة قتلى الحر بكندا.. ودرجة الحرارة تصل 40 في مونتريال

أوتاوا(صدى):

واصلت موجة الحر في كندا في حصد الأرواح بعد أن بلغت من 40 إلى 45 درجة خلال الأسبوع الأخير في مونتريال.

وكشفت كندا عن وصول عدد القتلي إلى 33 شخصًا؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وفي هذا السياق قالت دائرة الأرصاد الجوية الكندية أن ارتفاع نسبة تركيزات الأوزون مع ارتفاع درجات الحرارة، تسبب بسوء جودة الهواء، ما أدى لتضرر الأطفال المصابين بالربو سلبيًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس وأمراض القلب.

وقدّم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

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