من جديد الحر يهاجم كندا ويقتل 17 شخصا

أوتاوا(صدى):

ضربت موجة من الحركيبيك الواقعة شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ وأسفرت درجة الحرارة المرتفعة عن مقتل 17 شخصا حتى الأن.

وقالت المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال ميلين دروان، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12، سجلت 5 وفيات أيضا منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وأعلنت السلطات حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة ” في جنوب كيبيك لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة.

يجدر الإشارة إلى أنه في 2010، أدت موجة حر إلى وفاة مئة شخص في مونتريال.