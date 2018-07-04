أثيوبية تقتل طفلة وتصيب أخاها بضاحية لبن والشرطة تقبض عليها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في تمام الساعه (10:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1439/10/19 باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطنه تفيد عن قيام عاملتها المنزلية (أثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كلٍ من ابنها البالغ من العمر (14عاماًً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما, حيث إتضح وفاة الطفله متأثرة بجراحها وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نقل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة . وقد تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين), وبمبابشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قبل الجهة المختصة أقرت بما نسب إليها, وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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الموسيقار[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحم المتوفى واشف المصاب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30105 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
طلال[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله المفروض الشعب يسوي حمله مقاطعه الخدامات اللي ماشفنا منهم الا الجرايم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله شئ يقهر
همس[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجع في اشكالك ياالاثيوبيه السكرانه مليون لعنه على الاثيوبيات اوسخ جنسيه نتمنى الإسراع في حكم تنفيذ
القصاص في الإثيوبية لاردها الله