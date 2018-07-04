بعد قضية الرياض البشعة.. هجوم حاد على الخادمات الأثيوبيات ومطالبات بالترحيل
دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” خادمه تقتل طفل وتصيب اخر ” ، والذي بعد حادثة قتل خادمة أثيوبية إلى طفلة وطعن شقيقها عدة طعنات في الرياض، والتي تابعت ” صدى ” كافة تفاصيلها.
استنكر المغردون فعل الخادمة، معبرين عن غضبهم واستيائهم من قضايا القتل المتكررة بسبب الخادات والعاملات، مطالبين خلال الوسم بترحيل الخادمات الأثيوبيات ومنع استقدامهن بعد تكرر جرائم القتل التي يرتكبونها بحق الأطفال.
كما شن المغردون هجوم حاد على الخادمات من الجنسية الأثيوبية بشكل خاص، مؤكدين أن القتل لديهم بسيط خاصة وأن هذه ليست الجريمة الأولى، حيث قال أحد المغردين ” الأثيوبيات قنبله موقوته من زمان والامان لهم مصيبه حوادث متكرره والسبب اعطاء الحق لهذي الفئه بتربية الأطفال أو الإتكال الكلي عليهم الله يصبر قلوب أهالي الأطفال “.
ومن جانبه اقترح الدكتور خالد النمر على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وجود فحص دوري مفاجيء للصحة الجسدية والعقلية للخادات والسائقين، على أن يشتمل الفحص على فحص آثار المواد المخدرة في البول والدم.
كما أوضح ” النمر ” أنه لا يجب السماح لهؤلاء الخادمات والعاملين بالعمل إلا بعد تجديد هذه الرخصة، مقدمًا واجب العزاء لأسرة الطفلة، قائلًا ” رحمها الله والهم اهلها الصبر والسلوان “.
وكانت وقعت جريمة قتل بشعة هزت الرياض، وذلك بعد إقدام خادمة أثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقله إلى العناية المركزة.
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مغرد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 1 ساعة
االغبى ال عنده خادمه اثيو بيه وبا قى يتركها فى البيت
منى[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ماجد[ عدد التعليقات: 1516 ] نشر منذ 1 ساعة
انا من رائي ان مايترحلون ويستقدمون كثير منهم لانهم اتو للعمل .
المراه المحترمه تحافظ على بيتها ولا تخلي احد يشاركها فيه
انا الاحظ ان بعض النساء يأمنون الخدامات مع عيالهم وفي الاكل والشرب وهذا شي للاسف عاده عند الخليجيين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 1 ساعة
كله بسبب كسل المرأة إذا تبغي خادمة إرسلها لبيت أهلها أحسن وهي ليست بأفضل من السيدةالاجنبية تعمل بالبيت بدون خادمة
طلال[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني الحين الهدف من الخدامة عشان الام تحصل وقت تجلس مع اولادها؟! اخر حادثة خير دليل ان الام كانت غير متواجدة، و الاولاد تحت رحمة الخادمة. اولادك وقطعة منك أمانة برقبتك، اذا ما عندك استطاعه البقاء معهم، فليش ترميهم في يد من لا يمت لهم بصلة!
همس[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحيي لا ترحلون الخدامات عدلوا تعامكلكم واسلوبكم مع الخدم تروهن مخلوقات مثلنا وبتشوفون الفرق ، بوه عوايل ماتخاف الله تتعامل مع العاملة كأنها تتعامل مع بهيمة لا حفظ لكرامتها ولا إحترام لإنسانيتها ويبون الخدم مايعتدون عليهم!
مابوه دخانًا بليا نار راجعوا حساباتكم وخافوا الله
شجون[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كل ام تعلم اولادها يكون له مسؤوليه بلبيت مايحتاجون شغالات حتى الاب يكون له شغل بلبيت ماراح يكون ضحاياهم اولادهم بهذي الطريقه
عمار[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم كل العوائل يدرون الخادمة الاثيوبية عندها عزت نفس ما تحب احد يهينها او يسيء اليها،اذا بتجيبها احترمها وقدرها وعاملها تعامل حسن او لا تجيبها نهائيا،الاندونيسية زمان اذا أسأت لها ممكن تسحرك أما الاثيوبية بتقتلك.
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
اللعنه ومليون لعنه على الشغالات الاثيوبيات او جنسيه نتمنى الاسراع في تنفيذ حكم القصاص في الاثيوبيه عجلو في قصاصها لا ردها الله
شمس[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحكومتنا الرشيده نطلب بترحيل الحبوش هروب من الكفيل دعاره بايع خمور اهم ما عليهم الريال من فين مهوب مشكله الحبوش عامه شوفوا جده يهربون من الكفيل يشتغلون بساعه ٣٠ ريال يأخذون غرفتين ومعهم حرمه وزجها معهم إقامات والباقي هروب وقلة ادب
محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
ياناس ارحموا اطفالكم وخافوا عليهم اتركوا الاثيوبيات قاطعوا استقدامهن ابحثوا عن بديل الاثيوبيات كل فتره نسمع عن جرائمهن وتقطع قلوبنا على مانشاهده ونسمع عنه اخر ماحصل الجريمه التي وقعت في للرياض
حسبنا الله ونعم الوكيل
ملك[ عدد التعليقات: 1516 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله هذي اشكال تدخلوها البيت وتتركوا اطفالكم عندهم، من شكلها سفاحة، اللهم لا اعتراض على ما خلقت لكن ذولا أماكنهم مو بالبيت أبدا أبدا .
طاهر[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا المفروض اشكالهم رعب ف كيف تتحملون تصرفاتهم 🌚رجعو الاندنوسيات
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
اللعنه ومليون لعنه على الشغالات الاثيوبيات نتمنى الاسراع في تنفيذ حكم القصاص في الاثيوبيه لعنها الله عجلو في قصاصها لا ردها الله
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
اللعنه ومليون لعنه على الشغالات الاثيوبيات او سخ جنسيه نتمنى الاسراع في تنفيذ حكم القصاص في الاثيوبيه لعنها الله عجلو في قصاصها لا ردها الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49858 ] نشر منذ 1 ساعة
رحلوهن لا بارك الله باالساعة اللي جن فيها ,,
,, انتهت مدة اقامتها خلاص ,, ولا بد من ترحيلها ، وعلى شان كذا قتلت الطفله واخطرت بأخيها ,,
,, الله يرحم الطفله ويشفع بها ويشفي الطفل ، ويحسن عزاء ابويهما وذويهما ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 1 ساعة
الوضع خطير جدا
استغنوا عن الخادمات الوضع ما في أمان الوحدة لازم تعتمد على نفسها
X[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 26 دقيقة
اعوذ بالله الخادمة الاثيوبية ما اشغلها عندي ولا ادخلها بيتي حتى لو ببلاش
nab3safi[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 16 دقيقة
من الآن يجب العمل على إيقاف إستقدام العمالة الخاصة ذكورا وإناثا .. والعمل على دعم إنشاء مؤسسات وطنية للقيام بهذه الخدمات لمن يحتاجها بكوادر بشرية وطنية مدربة .. زمن البذخ والإسراف وفوضى العمالة الخاصة يجب أن ينتهي وللأبد نحن فتحنا على مجتمعنا باب أضر بنا إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا كذلك وأضحى معظم أفراد المجتمع إتكالي وعنده عقدة وهمية بأنه لايستطيع العيش بدون هذه العمالة السيئة .. والله من وراء القصد