بعد قضية الرياض البشعة.. هجوم حاد على الخادمات الأثيوبيات ومطالبات بالترحيل

عادل الحربي(صدى):

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” خادمه تقتل طفل وتصيب اخر ” ، والذي بعد حادثة قتل خادمة أثيوبية إلى طفلة وطعن شقيقها عدة طعنات في الرياض، والتي تابعت ” صدى ” كافة تفاصيلها.

استنكر المغردون فعل الخادمة، معبرين عن غضبهم واستيائهم من قضايا القتل المتكررة بسبب الخادات والعاملات، مطالبين خلال الوسم بترحيل الخادمات الأثيوبيات ومنع استقدامهن بعد تكرر جرائم القتل التي يرتكبونها بحق الأطفال.

كما شن المغردون هجوم حاد على الخادمات من الجنسية الأثيوبية بشكل خاص، مؤكدين أن القتل لديهم بسيط خاصة وأن هذه ليست الجريمة الأولى، حيث قال أحد المغردين ” الأثيوبيات قنبله موقوته من زمان والامان لهم مصيبه حوادث متكرره والسبب اعطاء الحق لهذي الفئه بتربية الأطفال أو الإتكال الكلي عليهم الله يصبر قلوب أهالي الأطفال “.

ومن جانبه اقترح الدكتور خالد النمر على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وجود فحص دوري مفاجيء للصحة الجسدية والعقلية للخادات والسائقين، على أن يشتمل الفحص على فحص آثار المواد المخدرة في البول والدم.

كما أوضح ” النمر ” أنه لا يجب السماح لهؤلاء الخادمات والعاملين بالعمل إلا بعد تجديد هذه الرخصة، مقدمًا واجب العزاء لأسرة الطفلة، قائلًا ” رحمها الله والهم اهلها الصبر والسلوان “.

وكانت وقعت جريمة قتل بشعة هزت الرياض، وذلك بعد إقدام خادمة أثيوبية على قتل طفلة وطعن شقيقها الذي تعرض لإصابات بالغة أدت لنقله إلى العناية المركزة.

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