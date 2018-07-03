بالصور..تشييع جثمان ضحية ” الحوت الأزرق ” والتحفظ على أجهزته

ابها (صدى):

شيعت الجموع الغفيرة ،أمس الأثنين، جثمان طفل أبها الذي راح ضحية لعبى الحوت الأزرق، عبدالرحمن الأحمري.

وتقدم الجموع نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، وتمت الصلاة عليه في مسجد الراجحي بأبها ودفن في مسقط رأسه ببلاد بللحمر.

وتم التحفظ على الأجهزة التي كان يستخدمها عبدالرحمن ومنها جهاز مكتبي ،فيما تم أمس تسليم جثمان الطفل والصلاة عليه ودفنه في بللحمر وسط حشود كبيرة من المشيعين.

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