” سعف ” يشارك في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

سعيد العجل(صدى):

يشارك وفد المنتدى السعودي للابنية الخضراء (سعف) في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 شوال 1439 هـ إلى 6 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 9 إلى 19 يوليو 2018 م في مدينة نيويورك.

ويعد المنتدى المنبر الرئيسي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وله دور مركزي في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والخاص بأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ويشارك وفد “سعف” كممثل بالوضع الاستشاري الدائم لمنظمات المجتمع المدني من المملكة العربية السعودية والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة المعنيين الاستفادة من حضور جميع الاجتماعات الرسمية؛ الوصول والاستفادة من جميع المعلومات والمستندات الرسمية؛ دخول الاجتماعات الرسمية ؛ تقديم الوثائق وتقديم المساهمات الخطية والشفوية ؛ تقديم التوصيات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ؛ والفرصة لتنظيم أحداث جانبية و اجتماعات المائدة المستديرة ، بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال عضو الوفد والممثل في الأمم المتحدة المهندس فيصل الفضل “إننا نسعد بتسخير مساهماتنا وخبراتنا بشكل مؤثر ضمن المجموعات الرئيسية للمنظمات الغير حكومية في تنظيم الفعاليات المصاحبة واجتماعات الطاولة المستديرة وأخذ القرارات بالتشاور مع أصحاب المصالح المشتركة بالتعاون والتوافق مع جهود المملكة العربية السعودية والدول العربية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع عددًا من أهداف التنمية المستدامة بشكل متعمق ؛ ومنها الهدف 6 (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، الهدف 7 (ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. الهدف 11 (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، الهدف 12 (ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، الهدف 15 (حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، الهدف 17 (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).