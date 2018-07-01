شقيق ” طفل الباحة الغائب ” يكشف أسباب مغادرته المنزل

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف شقيق الطفل نايف الغامدي، الذي تغيب عن منزله بحي رغدان بالباحة قبل نحو 4 أيام وفقًا للمعلومات التي نشرتها ” صدى ” ، عن تفاصيل جديدة حول واقعة تغيبه وأسباب مغادرته للمنزل.

وأكد سعيد الغامدي شقيق الطفل، أن شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا يرفض العودة للمنزل، بسبب رفض والده لقصه شعره.

وفي التفاصيل، أوضح ” الغامدي ” أن شقيقه جاء إلى المنزل يوم الثلاثاء الماضي بقصة شعر لم تعجب والدهما، فقام والده بإعطائه مبلغًا من المال وطلب منه العودة لتعديل قصة شعره.

وأَضاف أن شقيقه خرج منذ ذلك الوقت ولم يعد إلى المنزل مرة آخرى حتى الآن، لافتًا إلى أنه تحدث معهم وأخبره أنه لن يعود للمنزل.

كما دعا ” الغامدي ” الجميع للمساعدة في البحث عن شقيقه وإبلاغ الأجهزة الأمنية حال العثور عليه أو الاتصال بالأسرة على الرقم 0536706251 .

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