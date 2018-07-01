شقيق ” طفل الباحة الغائب ” يكشف أسباب مغادرته المنزل
كشف شقيق الطفل نايف الغامدي، الذي تغيب عن منزله بحي رغدان بالباحة قبل نحو 4 أيام وفقًا للمعلومات التي نشرتها ” صدى ” ، عن تفاصيل جديدة حول واقعة تغيبه وأسباب مغادرته للمنزل.
وأكد سعيد الغامدي شقيق الطفل، أن شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا يرفض العودة للمنزل، بسبب رفض والده لقصه شعره.
وفي التفاصيل، أوضح ” الغامدي ” أن شقيقه جاء إلى المنزل يوم الثلاثاء الماضي بقصة شعر لم تعجب والدهما، فقام والده بإعطائه مبلغًا من المال وطلب منه العودة لتعديل قصة شعره.
وأَضاف أن شقيقه خرج منذ ذلك الوقت ولم يعد إلى المنزل مرة آخرى حتى الآن، لافتًا إلى أنه تحدث معهم وأخبره أنه لن يعود للمنزل.
كما دعا ” الغامدي ” الجميع للمساعدة في البحث عن شقيقه وإبلاغ الأجهزة الأمنية حال العثور عليه أو الاتصال بالأسرة على الرقم 0536706251 .
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 6 ساعات
ابك وش هالهرجه…
نوير[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ابناء ها الايام يحتاجون معاملة خاصة وتصرفاتهم غير متوقعة
فيصل[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرده لكم بالسلامة ان شاء الله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 6 ساعات
خذوا العلم…
تلقوه عند خوياه بس الشرطه تشد عليهم
ابووووووفهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
احنا بعصر لازم نساير فيه المراهقين قدر الامكان ونسايسهم لان رفقاء السوء كثير
المر[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 5 ساعات
مراهق والاطفال في السن ذا يحب يكون له شخصيه مستقله والشده الزايده تخليه يهج لازم لين مع حزم ———-قال الرسول صل الله عليه وسلم ماكان الرفق في شي الازانه ولانزع من شي الاشانه -اقرب اصحابه يعرفوا وين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرده لاهله سالم ,,