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  • نشر : منذ 18 ساعة
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  • حوادث

طفل يتغيب عن منزله منذ يومين بالباحة

طفل يتغيب عن منزله منذ يومين بالباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

تغيب طفل قبل يومين عن منزله؛ حيث يسكن بقرية ” رغدان ” في الباحة.

وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب الذي يدعى ” نايف الغامدي ” ، البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يرده لاهله بالف خير وسلامة

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
ان شاء الله بيعاود سالم

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 17 ساعة

ان شاء الله ما تنضرم فيه يارب

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 17 ساعة

يا وجه الملاك الله يردك لاهلك يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة

وين كان يعني ليتغيب كل ه المدة من وين احتفى ها الطفل

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يرده سالم وغانم

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يرده لامه ولاهله بكل الخير

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 16 ساعة

ان شاء الله يعود بالسلامة

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يحميه ويرجع بالسلامة ويحفظ اولادنا

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يرده لأهله عاجلا غير اآجل

[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يرجعه سالم غانم يم اهله

[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يرده سالم لاهله

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