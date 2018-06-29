نشر : منذ 18 ساعة 3٬568 13 حوادث طفل يتغيب عن منزله منذ يومين بالباحة إبراهيم الزهراني(صدى): تغيب طفل قبل يومين عن منزله؛ حيث يسكن بقرية ” رغدان ” في الباحة. وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب الذي يدعى ” نايف الغامدي ” ، البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه. الوسوم:الباحه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يردة لكم سالم عاجلآ غير اجل
الجوهرة[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يرده لاهله بالف خير وسلامة
نوير[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ان شاء الله بيعاود سالم
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 17 ساعة
ان شاء الله ما تنضرم فيه يارب
فيصل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 17 ساعة
يا وجه الملاك الله يردك لاهلك يارب العالمين
نهى[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 17 ساعة
وين كان يعني ليتغيب كل ه المدة من وين احتفى ها الطفل
qlq[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يرده سالم وغانم
تركي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يرده لامه ولاهله بكل الخير
العاشق[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 16 ساعة
ان شاء الله يعود بالسلامة
ناصر[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يحميه ويرجع بالسلامة ويحفظ اولادنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يرده لأهله عاجلا غير اآجل
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرجعه سالم غانم يم اهله
المر[ عدد التعليقات: 1474 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرده سالم لاهله