طفل يتغيب عن منزله منذ يومين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تغيب طفل قبل يومين عن منزله؛ حيث يسكن بقرية ” رغدان ” في الباحة.

وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب الذي يدعى ” نايف الغامدي ” ، البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه.