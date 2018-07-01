تنبيه لأهالي 5 مناطق بهطول أمطار مصحوبة بزخات البرد

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدماً لأهالي 5 مناطق بالمملكة.

ونبهت الأرصاد أهالي المدينة المنورة بأن هناك حالة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، على أن تبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتنتهي في التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، والباحة ،وعسير،وجازان تشهد هطولا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، تبدأ في الواحدة ظهرًا وتستمر حتى السابعة مساءًا.

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