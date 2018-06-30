حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت استمرار تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.