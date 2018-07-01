عبد الرحمن بن مساعد يوضح المكسب من خسارة ميسي ورونالدو

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على توديع منتخبي البرتغال والأرجنتين لمونديال روسيا في الدور الـ 16.

وقال بن مساعد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في ساعات غادر ميسي وبعدها رونالدو المونديال .. خسارة كبيرة لمحبي الإبداع ” .

وتابع : ” المكسب الوحيد أننا سنشاهد ما بقي بعيدًا عن صراع المتعصبين لهما في وسائل التواصل ” .

يذكر أن الأرجنتين ودعت المونديال عقب الخسارة أمام فرنسا برباعية مقابل 3 أهداف، بينما صعد منتخب الأوروغواي للدور ربع النهائي على حساب البرتغال بهدفين لهدف.

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