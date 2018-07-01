عبد الرحمن بن مساعد يوضح المكسب من خسارة ميسي ورونالدو
علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على توديع منتخبي البرتغال والأرجنتين لمونديال روسيا في الدور الـ 16.
وقال بن مساعد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في ساعات غادر ميسي وبعدها رونالدو المونديال .. خسارة كبيرة لمحبي الإبداع ” .
وتابع : ” المكسب الوحيد أننا سنشاهد ما بقي بعيدًا عن صراع المتعصبين لهما في وسائل التواصل ” .
يذكر أن الأرجنتين ودعت المونديال عقب الخسارة أمام فرنسا برباعية مقابل 3 أهداف، بينما صعد منتخب الأوروغواي للدور ربع النهائي على حساب البرتغال بهدفين لهدف.
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