” ميسي وكريستيانو ” خارج بطولة كأس العالم للمرة الأولى

ماجد محمد(صدى):

للمرة الأولى في تاريخهم أقصى كلًا من اللاعب الأرجنتين ” ليونيل ميسي” ومنافسه البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” اللذان يحملان لقب أفضل لاعب فى العالم لخمس مرات بالتساوي، من بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد هزيمة منتخبي بلادهم في منافسات الدور الـ 16 بالبطولة.

جاءت واقعة إقصاء أفضل لاعبين بالعالم من منافسة رسمية باليوم ذات للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

والجدير بالذكر إنه كان سيتغيب كرستيانو رونالدو عن دور ربع نهائي كأس العالم في حال تأهل البرتغال بسبب تراكم البطاقات الصفراء .