بعد انتحار طفل أبها.. ” النمر ” يوجه رسالة للأهالي
حذر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، الأهالي من ترك أطفالهم مع الألعاب الإلكترونية دون رقيب، موضحًا تفاصيل اللعبة.
وقال النمر : كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته لاتترك أبنك بدون مراقبة على العابه الالكترونيه ثم تتفاجأ بأنه شنق نفسه أو قتل من حوله!! هذه ثاني حالة موت ” منشورة ” من لعبة الحوت الأزرق..والأولى كانت في جدة قبل سنه. رحمهما الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان .
وأضاف : لعبة الحوت الأزرق تطلب ٥٠ مهمه ينفذها اللاعب مثل : رسم حوت أزرق ع اليد باستخدام أداة حادة.الاستيقاظ 4:20 فجراًوسماع موسيقى غريبة، عمل جروح طولية بالجسم، مشاهدة أفلام رعب وموسيقى معينه أخيراً الانتحار بالقفز من مبنى/بالطعن بسكين/شنقاً.
وجاء تحذير ” النمر ” إثر انتحار طفل يبلغ 12 عامًا؛ بسبب ” الحوت الأزرق ” ، أمس الجمعة، في إبها.
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فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 10 ساعات
معك حق يجب المراقبة والمتابعة
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يحمي ولادنا يارب العالمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 9 ساعات
كلام صائب ,,
,, المتابعه والحذر واجب ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 9 ساعات
الله الحامي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30259 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا حن العرب
مانجي الا متأخرين
لاطاح الفاس ف الراس
جينا ننصح
نشوف المصايب المتوقعة وننتظر حدوثها
ولا صارت جينا ننصح وياريت وليت🤔