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  3. بعد انتحار طفل أبها.. ” النمر ” يوجه رسالة للأهالي

بعد انتحار طفل أبها.. ” النمر ” يوجه رسالة للأهالي

بعد انتحار طفل أبها.. ” النمر ” يوجه رسالة للأهالي
أبها(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب، اليوم السبت، الأهالي من ترك أطفالهم مع الألعاب الإلكترونية دون رقيب، موضحًا تفاصيل اللعبة.

وقال النمر : كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته لاتترك أبنك بدون مراقبة على العابه الالكترونيه ثم تتفاجأ بأنه شنق نفسه أو قتل من حوله!! هذه ثاني حالة موت ” منشورة ” من لعبة الحوت الأزرق..والأولى كانت في جدة قبل سنه. رحمهما الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان .

وأضاف : لعبة الحوت الأزرق تطلب ٥٠ مهمه ينفذها اللاعب مثل : رسم حوت أزرق ع اليد باستخدام أداة حادة.الاستيقاظ 4:20 فجراًوسماع موسيقى غريبة، عمل جروح طولية بالجسم، مشاهدة أفلام رعب وموسيقى معينه أخيراً الانتحار بالقفز من مبنى/بالطعن بسكين/شنقاً.

وجاء تحذير ” النمر ” إثر انتحار طفل يبلغ 12 عامًا؛ بسبب ” الحوت الأزرق ” ، أمس الجمعة، في إبها.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 10 ساعات

معك حق يجب المراقبة والمتابعة

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يحمي ولادنا يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 9 ساعات

كلام صائب ,,

,, المتابعه والحذر واجب ,,

[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 9 ساعات

الله الحامي

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