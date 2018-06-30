سلمان الفرج على رادار آيندهوفن الهولندي
كشفت تقارير صحفية هولندية، عن رغبة نادي آيندهوفن في التعاقد مع نجم فريق الهلال والمنتخب سلمان الفرج، لافتة إلى أن مدرب نادي آيندهوفن الجديد، مارك فان بوميل، أبدى إعجابه بإمكانات سلمان الفرج الفنية.
وأشرف المدرب ” بوميل ” على الفرج عندما كان مساعدًا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني؛ حيث أنه يعرف مهاراته جيدًا.
ومن الجدير بالذكر، إنه ينافس الفريق الهولندي ناديي أولمبياكوس اليوناني، والاتحاد، للحصول على خدمات بطل الدوري 4 مرات مع الزعيم.
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طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 9 دقائق
لا خلوه محتاجينه هو وسالم
ماجد[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 9 دقائق
ياليت يجرب حظه خارجياً ملينا نبي لاعيبه ترفع اسم السعوديه بالمحافل الاوربيه مع ان الهلال محتاجه بس مصلحته افضل خارجياً ربي يوفقه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 9 دقائق
يارب تكمل يستاهل والله
عقبال معتز وسالم واي حارس سعودي
عمار[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 8 دقائق
والله نادي مميز والكرة الهولنديه راح طور مستوى سلمان تمنيت احترافه في اوروبا وهو اصغر في العمر
محمد[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 7 دقائق
ياسبحان الله
ما أشبه الليلة بالبارحة
أعلام أبو ريالين مايتوب من حركاته
تخيلوا الأندية الأوروبية تتعاقد مع لاعب علشانه برز في مباراة واحدة وضد منتخب متهالك ومباراة تحصيل حاصل
يتركون لاعبين نيجيريا واليابان وكوريا والسنغال
ويوقعون مع الفرج وسالم
كل شيء حولي يذكرني بشيء