سلمان الفرج على رادار آيندهوفن الهولندي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية هولندية، عن رغبة نادي آيندهوفن في التعاقد مع نجم فريق الهلال والمنتخب سلمان الفرج، لافتة إلى أن مدرب نادي آيندهوفن الجديد، مارك فان بوميل، أبدى إعجابه بإمكانات سلمان الفرج الفنية.

وأشرف المدرب ” بوميل ” على الفرج عندما كان مساعدًا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني؛ حيث أنه يعرف مهاراته جيدًا.

ومن الجدير بالذكر، إنه ينافس الفريق الهولندي ناديي أولمبياكوس اليوناني، والاتحاد، للحصول على خدمات بطل الدوري 4 مرات مع الزعيم.

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