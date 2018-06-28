أولمبياكوس اليوناني يتفاوض لضم سلمان الفرج

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الظهور المميز لعدد من لاعبي الأخضر وعلى رأسهم سالم الدوسري وسلمان الفرج في مونديال روسيا، ساهم في تلقيهم العديد من العروض الاحترافية.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة كيردوس اليونانية أن فريقي أولمبياكوس وباناثينايكوس يرغبان بالتعاقد مع لاعب نادي الهلال سلمان الفرج.

كما أشارت صحيفة بويرديريج الهولندية إلى أن آيندهوفن هو الاخر يريد اللاعب بعد أن أوصى به المدرب السابق للمنتخب السعودي بيرت فان مارفيك.

وفي هذا الصدد أكد المعلق الرياضي بلال علام عبر برنامج ” الوقت الإصلي ” أن نادي أولمبياكوس اليوناني دخل في مفاوضات؛ للحصول على خدمات الفرج.

وكانت أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في ضم، نجم المنتخب الوطني، سالم الدوسري، صاحب الـ26 عامًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.