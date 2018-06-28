أولمبياكوس اليوناني يتفاوض لضم سلمان الفرج
يبدو أن الظهور المميز لعدد من لاعبي الأخضر وعلى رأسهم سالم الدوسري وسلمان الفرج في مونديال روسيا، ساهم في تلقيهم العديد من العروض الاحترافية.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة كيردوس اليونانية أن فريقي أولمبياكوس وباناثينايكوس يرغبان بالتعاقد مع لاعب نادي الهلال سلمان الفرج.
كما أشارت صحيفة بويرديريج الهولندية إلى أن آيندهوفن هو الاخر يريد اللاعب بعد أن أوصى به المدرب السابق للمنتخب السعودي بيرت فان مارفيك.
وفي هذا الصدد أكد المعلق الرياضي بلال علام عبر برنامج ” الوقت الإصلي ” أن نادي أولمبياكوس اليوناني دخل في مفاوضات؛ للحصول على خدمات الفرج.
وكانت أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في ضم، نجم المنتخب الوطني، سالم الدوسري، صاحب الـ26 عامًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 9 دقائق
*رسام الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية والعربية والعالمية انه الفرج يا ساااااده! لاعب ممتع ويصنع الفرق بقوه متى ما لعب في خانتة لاعب كبير في فريق الزعيم ومهما اختلفنا على الفرج يبقى لاعب يملك امكانيات عالية ولاعب له ثقله في الفريق حتى لو نزل مستواه قليلآ فهذا طبيعي ولكن ظهورة في البطولة بمستوى كبير وتميز ملفت يثبتلكم مقولتي بأنه الرسام لأي مدرب متميز وصاحب نظرة دقيقة*
بالتوفيق لرسام الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية والعربية ابى من ابى وشاء من شاء 💙💙💙💙 الفرج مكسب لأي نادي..