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مقتل مسؤول التسليح الحوثي جنوب الحديدة

مقتل مسؤول التسليح الحوثي جنوب الحديدة
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية،عن مقتل مسؤول تسليح مليشيات الحوثي الإرهابية في جنوب الحديدة.

وقالت المصادر إن مسؤول التسليح الحوثي ، والذي يدعى مازن عبد الله الحاضري، قًتل في المعارك العنيفة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي.

وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي جهودها ؛ لتطهير الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 ساعة

اليوم هو امام الله ويش راح يقول عن جرائمه
الله ينتقم من كل ظالم

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يحفظ اليمن وجيش التحالف العربي منهم ومن ارهابهم
الحوثيين جنود ايران المجوس الارهابية

[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة

الحمد لله ,,

,, اهلكوهم يا ابطال ,,

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