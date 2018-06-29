مقتل مسؤول التسليح الحوثي جنوب الحديدة
كشفت مصادر يمنية،عن مقتل مسؤول تسليح مليشيات الحوثي الإرهابية في جنوب الحديدة.
وقالت المصادر إن مسؤول التسليح الحوثي ، والذي يدعى مازن عبد الله الحاضري، قًتل في المعارك العنيفة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي.
وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي جهودها ؛ لتطهير الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية .
فهد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 16 ساعة
اليوم هو امام الله ويش راح يقول عن جرائمه
الله ينتقم من كل ظالم
نوير[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يحفظ اليمن وجيش التحالف العربي منهم ومن ارهابهم
الحوثيين جنود ايران المجوس الارهابية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة
الحمد لله ,,
,, اهلكوهم يا ابطال ,,