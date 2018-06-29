مقتل مسؤول التسليح الحوثي جنوب الحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية،عن مقتل مسؤول تسليح مليشيات الحوثي الإرهابية في جنوب الحديدة.

وقالت المصادر إن مسؤول التسليح الحوثي ، والذي يدعى مازن عبد الله الحاضري، قًتل في المعارك العنيفة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي.

وتواصل المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي جهودها ؛ لتطهير الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية .