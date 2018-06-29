لاعب الاتفاق يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

تمكن محترف نادي الاتفاق ولاعب المنتخب التونسي من الدخول في تاريخ كأس العالم، بمساعدة هدفه في شباك منتخب بنما، وذلك بالرغم من خروج منتخبه من المونديال.

ونجح ” بن سويف ” بتسجيل هدف التعادل لمنتخبه في الدقيقة 51 من عمر المباراة، والذي وصفه البعض بـ ” التاريخي ” ، ليحفر اسمه في تاريخ هدافي كأس العالم.

ومن جانبه هنأ نادي الاتفاق اللاعب على هدفه التاريخي في مباراة منتخبه الوطني تونس ضد منتخب بنما أمس الخميس، قائلًا ” مهاجم الاتفاق فخر الدين بن يوسف يسجل هدف التعادل لمنتخب تونس في مباراتها ضد بنما في مونديال روسيا 2018 وهو الهدف رقم 2500 في تاريخ نهائيات كأس العالم ” .

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