لاعب الاتفاق يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم
تمكن محترف نادي الاتفاق ولاعب المنتخب التونسي من الدخول في تاريخ كأس العالم، بمساعدة هدفه في شباك منتخب بنما، وذلك بالرغم من خروج منتخبه من المونديال.
ونجح ” بن سويف ” بتسجيل هدف التعادل لمنتخبه في الدقيقة 51 من عمر المباراة، والذي وصفه البعض بـ ” التاريخي ” ، ليحفر اسمه في تاريخ هدافي كأس العالم.
ومن جانبه هنأ نادي الاتفاق اللاعب على هدفه التاريخي في مباراة منتخبه الوطني تونس ضد منتخب بنما أمس الخميس، قائلًا ” مهاجم الاتفاق فخر الدين بن يوسف يسجل هدف التعادل لمنتخب تونس في مباراتها ضد بنما في مونديال روسيا 2018 وهو الهدف رقم 2500 في تاريخ نهائيات كأس العالم ” .
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