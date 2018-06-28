بالصور .. تونس تفوز بثنائية على بنما

ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مباراة بنما ومنتخب تونس، اليوم الخميس، بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وأحرز الهدف الأول في المباراة لبنما لاعب تونس عن طريق الخطأ في الدقيقة 33 من عمر المباراة، وتعادل لتونس فخر الدين بن يوسف، وعزز التقدم وهبي خزري في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة ودع منتخب تونس، وبنما المونديال بينما صعد كلا من منتخب بلجيكا، وانجلترا للدور الـ 16.