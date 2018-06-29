  • السبت 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الغفيلي ” يغادر وزارة الإعلام بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها

” الغفيلي ” يغادر وزارة الإعلام بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها

” الغفيلي ” يغادر وزارة الإعلام بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها
عادل الحربي (صدى):

ترك هاني الغفيلي وزارة الإعلام؛ وذلك بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها.

وقال ” الغفيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خضت تجربة رائعة وثريّة، استمتعت فيها بالعمل مع فريق من المميزين بمهام متنوعة وأعمال متعددة ” .

كما أعرب خلال تغريدته عن شكره لوزير الإعلام ولفريق مركز الخدمات الإلكترونية، ولكافة الزملاء والزميلات.


الوسوم:

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة

بالتوفيق ياغالي
وإنجازات متتاليه

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة

بالتوفيق ياغالي
وإنجازات متتاليه

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يوفقك ويسهل امورك أخي هاني ؛ إلتقيتك عام ٢٠١٤ في لقاء بنيويورك ورحبت فينا كمبتعثين وشاركتنا معلوماتك بسعة صدر كبيرة جدا لا أنساها 🤝🤝

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة

في حفظ الله ابونواف والله يوفقك في محطتك القادمة،،،انت دائماً تأتي للمكان(تطل) فتغلب(الكل)

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة

بالتوفيق ابو نواف .. وانت مكسب لأي جهة لما تمتلكه من مهارات متخصصة بالإعلام وخبرة ثرية متنوعة

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة

انت مكسب لأي جهة تعمل بها ، موفق يا صديقي

[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يوفقك ويفتح عليك يارب أكيد بتكون إضافة مميزة للجهة الجديدة….الله ينفع بك مكان ماتكون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *