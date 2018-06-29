” الغفيلي ” يغادر وزارة الإعلام بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها
ترك هاني الغفيلي وزارة الإعلام؛ وذلك بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها.
وقال ” الغفيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خضت تجربة رائعة وثريّة، استمتعت فيها بالعمل مع فريق من المميزين بمهام متنوعة وأعمال متعددة ” .
كما أعرب خلال تغريدته عن شكره لوزير الإعلام ولفريق مركز الخدمات الإلكترونية، ولكافة الزملاء والزميلات.
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
بالتوفيق ياغالي
وإنجازات متتاليه
طلال[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 21 ساعة
بالتوفيق ياغالي
وإنجازات متتاليه
ماجد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يوفقك ويسهل امورك أخي هاني ؛ إلتقيتك عام ٢٠١٤ في لقاء بنيويورك ورحبت فينا كمبتعثين وشاركتنا معلوماتك بسعة صدر كبيرة جدا لا أنساها 🤝🤝
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
في حفظ الله ابونواف والله يوفقك في محطتك القادمة،،،انت دائماً تأتي للمكان(تطل) فتغلب(الكل)
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 21 ساعة
بالتوفيق ابو نواف .. وانت مكسب لأي جهة لما تمتلكه من مهارات متخصصة بالإعلام وخبرة ثرية متنوعة
عمار[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 21 ساعة
انت مكسب لأي جهة تعمل بها ، موفق يا صديقي
شجون[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يوفقك ويفتح عليك يارب أكيد بتكون إضافة مميزة للجهة الجديدة….الله ينفع بك مكان ماتكون