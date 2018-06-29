” الغفيلي ” يغادر وزارة الإعلام بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها

عادل الحربي (صدى):

ترك هاني الغفيلي وزارة الإعلام؛ وذلك بعد عامين من العمل كمتحدث رسمي لها.

وقال ” الغفيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خضت تجربة رائعة وثريّة، استمتعت فيها بالعمل مع فريق من المميزين بمهام متنوعة وأعمال متعددة ” .

كما أعرب خلال تغريدته عن شكره لوزير الإعلام ولفريق مركز الخدمات الإلكترونية، ولكافة الزملاء والزميلات.