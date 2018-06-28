العمل تتوصل لصاحبة مقطع ” أب يعنف زوجته وبناته “

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض، توصلت اليوم إلى صاحبة المقطع المتداول تحت عنوان ” أب يعنف زوجته وبناته ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” توصلت وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض اليوم إلى صاحبة المقطع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة وسلامتها واستقرارها.. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحق الشخص المعنِّف لهن ” .

وكان ” أبا الخيل ” ، قد أعلن أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع المتداول، قائلًا : ” إشارة إلى المقطع المتداول اب يعنف زوجته وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة ” .

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، إلا أن النشطاء شكَّكوا في صحة المقطع، وآخرين قالوا إنه مجرد خلاف عائلي.

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