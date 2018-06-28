العمل تتوصل لصاحبة مقطع ” أب يعنف زوجته وبناته “
أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض، توصلت اليوم إلى صاحبة المقطع المتداول تحت عنوان ” أب يعنف زوجته وبناته ” .
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” توصلت وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض اليوم إلى صاحبة المقطع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة وسلامتها واستقرارها.. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحق الشخص المعنِّف لهن ” .
وكان ” أبا الخيل ” ، قد أعلن أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع المتداول، قائلًا : ” إشارة إلى المقطع المتداول اب يعنف زوجته وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة ” .
وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، إلا أن النشطاء شكَّكوا في صحة المقطع، وآخرين قالوا إنه مجرد خلاف عائلي.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 14 ساعة
جابوه الرجاجييل👏👏👏👍
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 14 ساعة
انا شغت الفديو مشا كل عا ئليه عاديه بس اعتقد انهم خططوا يستفزونه ويصورون
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 14 ساعة
سموا الأشياء بأسمائها….
قل زوج يجلد زوجته…ولا تقل يعنف
قل مشروع فاشل… ولا تقل متعثر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 14 ساعة
اصلخوا جلدها ,,
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمد لله انهم توصلوا له حتى يعاقب ويكون عبرة لكل من يستقوى على انثى أو يعنفها
نهى[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 14 ساعة
اذا حتى استفزونه اخي مغرد
ما كان عليه يعمل هيك
حتى نبينا الكريم ما وصى بهيك
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 14 ساعة
والله كل من يريد معاقبة معنف بس ينشر ما يفعله ع النت في ثواني بينقبض عليه وبيجي مجهود رائع من وزارة العمل
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 14 ساعة
هو من الواضح انه خلاف عائلي بس الزوج عصبي
نوير[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 14 ساعة
شنو علاقة ها التصرف بالرجولة الامور تحتاج إلى العقل لتنحل
اكيد هذي مو أول مرة حتى يصوروا وينزلوا المقطع
خلود[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 14 ساعة
معك حق اخ نوير مؤكد مكررها من قبل
خلود[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 14 ساعة
معك حق اخ نوير مؤكد مكررها من قبل
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 13 ساعة
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الله يعين كل عصبي يستفز بسهولة
تعليقتة زي اللوز
زايد +[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 11 ساعة
انا شفت الفديو مشاكل عائليه والزوج عصبي زياده
والمرأة ماستغاثت ولا طلبت انقاذها
مشاكل عائليه تنحل بعد الهدوء والتفاهم
لكن الفديو تسرب ووصل لضعاف النفوس استغلوه لاغراض دنيئة من بينها اسقاط الولايه
روميو[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 10 ساعات
مع نفسه بقلعته
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 10 ساعات
هناك حكمة تقول (من يتردد في إنزال العقاب يضاعف عدد الأشرار)
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
ولاحول ولا قوة الا بالله
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 10 ساعات
بعض الزوجات تستفز الزوج صراخ وإهانة والنتيجة غضب الرجل وعندها ينفخ الشيطان فينسى نفسة علاجة ان تراعي الزوج بالقول الين وقد امر الله عز وجل موسى لفرعون هذا ليس تبرير علا الظرب بعض الحريم تلحق زوجة عند الباب صراخ بالحالة هذه ايش يسوي بعض الحريم تجيب الصمرقع ٠
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يهدي كل مسلم ويصلحه
ليكن قدوتنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 4 ساعات
تنبيه للا زواج الحرمه اذا خلاص ما عاد تبيك يمكن قالت ابى اسوق ولا اشترى لى سياره ورفضت تستفزك وترسل واحد من الا ولاد يصور وانت ما تدرى بس اذا حصل معاك كذا خلك ثقيل قلها نطلع نتمشا ونروح السوق واضحك وخل اعطابك فى فريزر وفى بطنك بطيخ صيفى وروح بسرعه جيب لها ورده وقل خذى يا حلوه هههههههههههههههههههه تقهرها