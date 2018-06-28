أبا الخيل: نتحقق من فيديو ” أب يعنف زوجته وبناته “
أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع المتداول يظهر فيه أب يعنف زوجته وبناته.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى المقطع المتداول اب يعنف زوجته وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة ” .
وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، إلا أن النشطاء شكَّكوا في صحة المقطع، وآخرين قالوا إنه مجرد خلاف عائلي.
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 19 ساعة
حان الوقت لوضع قانون لعقوبات التعنيف الاسري
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 19 ساعة
لابد ان تصدر عقوبات رادعه كسجن خمس سنوات بدون غرامه طبعا اما مساله تعهد كانه طالب في ثانويه مانبي رجاءا لهالاشكال سجن مع جلد مع اعمال شاقه وياليت يكون امام مرأى الناس لكي يعتبر من هم على شاكلته لو الود ودي يحكم بالقصاص
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 19 ساعة
لابد ان تصدر عقوبات رادعه كسجن خمس سنوات بدون غرامه طبعا اما مساله تعهد كانه طالب في ثانويه مانبي رجاءا لهالاشكال سجن مع جلد مع اعمال شاقه وياليت يكون امام مرأى الناس لكي يعتبر من هم على شاكلته لو الود ودي يحكم بالقصاص
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 19 ساعة
لابد ان تصدر عقوبات رادعه كسجن خمس سنوات بدون غرامه طبعا اما مساله تعهد كانه طالب في ثانويه مانبي رجاءا لهالاشكال سجن مع جلد مع اعمال شاقه وياليت يكون امام مرأى الناس لكي يعتبر من هم على شاكلته لو الود ودي يحكم بالقصاص
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 19 ساعة
أتمنى يتحاسب اهو وولده ومايكون مثل كل حالات التعنيف تحبسون المعنفات وتتركون المجرم حر طليق بدون عقاب !
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 19 ساعة
أتمنى يتحاسب اهو وولده ومايكون مثل كل حالات التعنيف تحبسون المعنفات وتتركون المجرم حر طليق بدون عقاب !
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 19 ساعة
ان شاءالله بس تحاسبو المعنفين مو تسجنو الضحيه بالدار و المعنفين احرار ماشاءالله توقعوهم على كم ورقه بس !
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 19 ساعة
واخرتها الام والبنت محبوسات مدى الحياة بدار الرعاية الأشبه بالسجن والجاني حر طليق يعثو في الارض فساداً
أصلحوا قوانينكم كفاكم عبثاً بالنساء اعدلوا !
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
عندك أياه
لاتفكه😡
اخرررر الزمااااان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 17 ساعة
هذي امور عائليه ولاشفنا فيه تعنيف ويمكن يكون الرجل رأى منكر او غلط او امرأته ناشز او منكر وارا تعديله واتقو الله في انفسكم والعتب على من يصور وينشر اسرار بيته ولا حول ولا قوه الا بالله
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
كل عائلة لها سقف ثقافي في التعامل بينهم من الصعب تسيرهم ع ثفافة معينه في الترابط والمودة والمحبه والمسؤلية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله