عائض القرني يعلق على فيديو لأب يعنف زوجته وبناته

عادل الحربي (صدى):

علق الداعية الدكتور عائض القرني، اليوم الخميس، على مقطع فيديو متداول، لأب يعنف زوجته وبناته.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اتّقوا الله في الأسرة، اجتنبوا الضرب، واللعن، والشتم، والقهر، والإذلال، كونوا رحماء يرحمكم الله،

وأضاف الشيخ : إذا لم يكن فيك خير لأهل بيتك فلن يُرجى خيرك أبداً، ولن يُنتظر معروفك ولا جميلك، يقول عليه الصلاة والسلام:خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع.

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