عائض القرني يعلق على فيديو لأب يعنف زوجته وبناته
علق الداعية الدكتور عائض القرني، اليوم الخميس، على مقطع فيديو متداول، لأب يعنف زوجته وبناته.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اتّقوا الله في الأسرة، اجتنبوا الضرب، واللعن، والشتم، والقهر، والإذلال، كونوا رحماء يرحمكم الله،
وأضاف الشيخ : إذا لم يكن فيك خير لأهل بيتك فلن يُرجى خيرك أبداً، ولن يُنتظر معروفك ولا جميلك، يقول عليه الصلاة والسلام:خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة
صادق يبوعبدالله
الله يجزاااك خير
للأسف بعض الناس قوته ماتشوفها الا على الحريم
ناس مريضة
مدري وش يحس فيه يوم يستقوي على نساء
ضعوف
تلقاه في الشارع لاعنين ابو خيره
وفي بيته عنتر🤔
نوير[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 16 ساعة
معك حق اخي القرني من يستقوي على النساء تلاقيه بطة بالشوارع ههههههههه
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
من حماقة الشخص أن يتكلم عن شي لا يعرف عنه شي لأنه اذا عرف السبب بطل العجب
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 12 ساعة
من قال “لا أعلم” فقد (أفتى)
النصيحة ششئ طيب ومطلوبة ولكن (لاتستعجل) فـ إطلاق الأحكام
تدري البيوت (أسرار) لذلك ماينبغي لك التحامل ع (المُعنف) وأنت ماتعرف ظروفه الصحية والنفسية.
القاضي (الفطن) يسمع من الطرفين.
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(إذا جاءك الرجل وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر فلعله فقئت عيناه)”