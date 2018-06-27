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معلومات لاتعرفها عن المذيعة التي أحالتها هيئة الإعلام للتحقيق

معلومات لاتعرفها عن المذيعة التي أحالتها هيئة الإعلام للتحقيق
عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع الجدل المثار حول المذيعة التي أحالتها هيئة الإعلام للتحقيق بسبب ملابسها الغير محتشمة، أثناء تقديمها تقريرًا عن قيادة المرأة للسيارة، نعرض أهم المعلومات عن صاحبة الواقعة.

المذيعة هي شيرين الرفاعي من مواليد 24 أكتوبر 1984، حصلت على دبلوم اللغة الإنجليزية تخصص ترجمة، وحصلت على دبلوم الحاسب الآلي بشهادة الآيزو، وكلتا الشهادتين من جامعة ” الإمام محمد بن سعود الإسلامية ” .

وحصلت الرفاعي على بكالوريوس إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون، من جامعة ” الملك سعود ” وتحضّر الآن لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي.

عملت في البداية بقناة ” ام بي سي للأطفال ” ، وقناة ” الراية “، ودخلت إلى الإعلام الحكومي عام 2006 من خلال القناة الإخبارية حتى عام 2010.

كما أن شيرين الرفاعي كاتبة أديبة ونشرت العديد من كتاباتها من خلال جريدة الاقتصادية، ونالت لقب أفضل مذيعة بالتلفزيون السعودي عام 2011 في المسابقة التي نفذتها مؤسسة شراكة الخير للخدمات التجارية.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 59 دقيقة

باختصار الرخيص مخيس ياطرطش

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 46 دقيقة

كيف تم تصوير المقطع

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