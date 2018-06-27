طارق العلي متهم بـ ” نشر الرذيلة “

أماني الغامدي(صدى):

تستمر الانتقادات الموجهة ضد مسرحية ” قلب للبيع ” للفنان الكويتي طارق العلي، والتي اتهم فيها بأنه يقوم بنشر الرذيلة في المجتمع.

وتقدم المحامي الكويتي محمد مجبل العنزي برفع شكوى رسمية ضد العلي والفنانة المصرية مي عبدالله ،وذلك بسبب الإيحاءات التي اعتبروها ” خادشة للحياء ” في مسرحية ” قلب للبيع ” والتي عرضت مؤخرًا في الكويت أثناء أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لطارق بأنه يقوم بنشر الرذيلة في المجتمع الكويتي ،وذلك من خلال تلك المشاهد المسرحية التي تحمل ألفاظا وإيحاءات لا يقبلها حتى الأطفال.

يذكر أن المسرحية سبق وتم عرضها في أبها ،والرياض ،والدمام ،وجدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، ولكن طارق العلي لم يخرج عن النص كما هي عادته، سوى تدخلاته في الشؤون الاجتماعية المحلية.

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