بالفيديو.. مي العيدان تتهم طارق العلي بالإباحية

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، هاجمت به الفنان طارق العلي بزعم تعمده الإباحية في مسرحياته .

وأكدت العيدان ، أن مسرحياته مليئة بالإسفاف وخاصة الأخيرة “ قلب للبيع ” التي يستخدم فيها أسلوبًا خارجًا ويطالب فيها الممثلة بالرضاعة أمامه كنوع من الكوميديا .

وتعجبت العيدان ، من احتواء مسرحية “ قلب للبيع ” على مشهد كامل حوالي ثلث ساعة يتحدث فيه طارق العلي عن معالم جسد زوجة خاله المصرية بشكل فاضح، مشددة على أن ما يقدمه “قرف” وليس كوميديا.

ولفتت إلى أن طارق العلي دائمًا يردد أنه ملك الخروج عن النص، مشيرة إلى أن ذلك يكون من خلال افتعال مواقف ضمن أحداث المسرحية وتليق بالمجتمع الكويتي وليس الإسفاف.

وطالبت العيدان وزارة الإعلام ومجلس الثقافة والفنون والآداب والرقابة بالتدخل لمنع هذا الإسفاف، متعجبة من الصمت عليه وتركه دون محاسبة.