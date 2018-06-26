 آخر التطورات في جريمة قتل ” طفل القنفذة “

نايف السالم(صدى):

في متابعة لآخر التطورات في جريمة القتل الغامضة التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً في مركز خميس حرب بالقنفذة أواخر شهر رمضان الماضي،والتي تابعتها ” صدى ” أولا بأول، تكشفت تفاصيل جديدة حول الجاني.

وأوضحت التحقيقات، أن الجانية إحدى قريبات الطفل ،واعترفت بفعلتها بعد إلقاء القبض عليها، بحسب وسائل محلية.

وكان قد تم القبض على 7 متهمين متورطين في قتل الطفل ” عبدالمجيد الحربي ” الذي فقد في ظروف غامضة بمركز خميس حرب في القنفذة، وعثر عليه مقتولا أمام باب مسجد بعد يومين من اختفائه.

وكانت الجهات الأمنية وشرطة منطقة مكة المكرمة بمشاركة النيابة العامة قد بذلت جهوداً كبيرة في عمليات التحري والتحقيقات، والتي أثمرت عن القبض على المتهمة بالقضية.

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