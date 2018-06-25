” آل الشيخ ” عن قرارات اتحاد القدم: سترفع مستوى اللاعب السعودي

محمد السعران(صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تأييده الكامل لقرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الصادرة مسار اليوم، بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وأكد في بيان له، أن هذه القرارات تصب في مصلحة الرياضة السعودية وتسهم في رفع مستوى اللاعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستنعكس بنتائج إيجابية سنجنيها جميعًا على مستوى المنافسة في مسابقاتنا المحلية، وكذلك المستوى الكبير الذي سيظهر به اللاعب السعودي في المستقبل.

وأشاد بما اشتملت عليه القرارات من تحديد لسقف مقدمات عقود اللاعبين وأجورهم الشهرية، التي ستصبح بمثابة المعيار الحقيقي لما يستحقه اللاعب وفقًا لمستواه الفني وقدرته على العطاء وتقديم الأفضل، إلى جانب خدمة ناديه والإسهام في تطوير كرة القدم.

وأشار إلى أن منح الأندية فرصة الاستثمار في خمسة لاعبين ستمنح لكل ناد الأندية فرصة أكثر في زيادة مداخيله، والسعي إلى الاستفادة من المواهب واستقطاب أفضل اللاعبين.

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