اتحاد القدم: فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن قرار مجلس الإدارة بتعديل بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات والأجور الشهرية.

وجاء في بيان الاتحاد، أن القرار الذي سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه، يختص بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقًا للفئات التالية:

الأولى :الفئة (A)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 150 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد للاعبين في هذه الفئة بـ6 لاعبين لكل فرق.

الثانية: الفئة (b)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 100 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ10 لاعبين لكل فريق.

الثالثة: الفئة (c)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 75 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل ندتها عن 3 سنوات.

أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية فقد أقر مجلس مجلس الإدارة فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي.